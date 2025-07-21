Суд наказал двух саратовцев по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве

В Турковском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении двух местных жителей в возрасте 41 и 46 лет по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период до октября 2020 года техник заставила начальника районной организации посредством угроз заключить с ее сыном фиктивный трудовой договор. Мужчина получил должность электромонтера, и на основании подложных сведений в табелях учета рабочего времени ему начислялась зарплата, которую его мать присваивала себе.

С 1 октября 2020 года по 29 января 2024 года таким образом было похищено свыше 750 тыс. руб. По решению суда техник получила 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года, а начальник районной организации — 2,5 года условно с испытательным сроком два года.

Павел Фролов