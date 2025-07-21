Уголовное дело возбудили на нижегородца, поймавшего лося в реке
Нижегородец поймал в реке лося и затем потерял тушу из-за перевернувшейся лодки
Полиция Нижегородской области установила личность браконьера, который поймал лося, переплывавшего Оку. Как сообщили в ГУ МВД, им оказался 62-летний житель Дзержинска, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Задержанный сознался в содеянном. Он рассказал полицейским, что увидел лося, который переплывал реку, и решил его выловить. Для этого пенсионер подплыл к животному на лодке, накинул на него веревку и вытащил на берег. Там он разделал тушу, но при доставке ее на другой берег лодка перевернулась, и добыча ушла на дно.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, по предъявленному обвинению может грозить до двух лет лишения свободы.