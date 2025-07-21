Спрос на глэмпинги в Самарской области вырос в 6,4 раза — самый большой показатель в России

Летом этого года спрос на глэмпинги в Самарской области вырос в 6,4 раза. Это самый высокий показатель в стране. Соответствующие данные приводят Министерство экономического развития и «Авито Путешествия», сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в регионе также отмечался самый заметный прирост предложения глэмпингов год к году — в 2,4 раза.

В Минэкономразвитии РФ уточняют, что в среднем россияне снимают глэмпинги на двое суток. На более длительный срок путешественники останавливаются в таких объектах в Краснодарском крае, Карелии, Адыгее, Тверской, Саратовской и Ярославской областях (по трое суток).

Руфия Кутляева