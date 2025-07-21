В Уфе 12 жилых домов остались без горячей воды

В Советском районе Уфы без горячей воды остались шесть многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Речь идет о домах 145, 145/1 на улице Цюрупы, 42, 46 на бульваре Ибрагимова и 3, 5 на Краснодонской улице. Проблему устраняют сотрудники ООО «ЭнергоРемСервис».

Горячую воду также отключили в шести домах Калининского района: 16, 16/а на Суворова, 20, 22/2 на Вологодской и 28, 36 на Орджоникидзе. Ремонтные работы проводят работники ООО «БашРТС».

Причина отключения воды, как и время завершения работ, не указываются.

Венера Хисамова