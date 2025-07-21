В Волгограде возбудили дело о загрязнении почвы с ущербом в 4,5 млн рублей

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о загрязнении почвы (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

В ходе проверки прокуратура Красноармейского района Волгограда выявила разлив отходов нефтепродуктов на земельном участке по ул. Гремячинская. Действия неустановленных лиц привели к загрязнению территории свыше 750 кв. м.

По итогам лабораторного исследования стало известно, что в пробах грунта многократно превышены концентрации загрязняющих веществ. Ущерб окружающей среде оценили на сумму более 4,5 млн руб. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Павел Фролов