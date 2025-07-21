От кейсов — к карьере

С 7 по 20 июля в РТУ МИРЭА проходил образовательный интенсив для финалистов Всероссийского кейс-чемпионата Generium по биотехнологии и химии. Участниками стали 68 молодых ученых, студентов и стартаперов, прошедших жесткий отбор среди 1200 претендентов из 40 городов России — от Калининграда до Владивостока.

«Мы создали среду, где теория сразу применяется на практике,— подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.— Для многих это стало шагом к карьере в ведущих научных центрах».

Программа включала решение реальных кейсов по биосинтезу, хроматографической очистке белков, молекулярной биологии и биоаналитике. Молодые специалисты работали в современных лабораториях университета, осваивая передовые методы исследований. Итогом стали защиты проектов перед экспертами Generium и РТУ МИРЭА. Лучшие участники получили предложения о стажировках, а все финалисты — удостоверения о повышении квалификации.

«Ъ-Наука» пообщался с организаторами и экспертами образовательного интенсива в РТУ МИРЭА, чтобы узнать, какие задачи решали участники, как проходил отбор и какие перспективы открываются перед финалистами.

Анастасия Семихина, руководитель группы по образовательным проектам АО ГЕНЕРИУМ

— Какие ключевые цели ставили перед собой организаторы интенсива и были ли они достигнуты?

— Ключевые цели интенсива заключались в проведении обучения участников по специально разработанной авторской программе, которая включала цикл лекций по основам разработки биофармацевтических препаратов и практическое освоение ключевых методов в лабораториях. Программа была составлена ведущими экспертами компании ГЕНЕРИУМ и интегрирована в курс повышения квалификации объемом 110 академических часов, при этом содержание адаптировалось под каждый конкретный кейс.

Важной задачей стало выявление наиболее перспективных молодых специалистов через оценку их прикладных навыков во время работы над кейсами в лабораториях, а также анализ коммуникативных качеств и умения работать в команде. Лучшие участники получили предложения о стажировке и трудоустройстве в компании.

Особенностью чемпионата стало сообщество молодых специалистов Genius, которое ежегодно пополняется выпускниками образовательных проектов компании и победителями чемпионата. Это сообщество объединяет амбициозных специалистов в области химии и биотехнологии, создавая пространство для профессионального общения, обмена опытом и взаимной поддержки. В 2025 году члены сообщества активно участвовали в подготовке чемпионата, помогали новым участникам и содействовали проведению интенсива.

Для РТУ МИРЭА проект стал хорошей возможностью продемонстрировать студентам со всей России потенциал в сфере образования и науки в области биотехнологии и химии. И подтвердить возможность коллаборации с профильными вузами и индустриальными партнерами.

— Как проходил отбор участников и какие критерии были наиболее важными?

— Отбор участников проводился дистанционно в три этапа. Всего было подано 1200 заявок. На первом этапе 240 кандидатов успешно прошли тестирование. Из них на втором этапе 115 участников правильно ответили на открытые вопросы. В финале 68 лучших кандидатов были отобраны по результатам онлайн-собеседований для участия в очном интенсиве в РТУ МИРЭА. При отборе учитывались уровень знаний по химии, биотехнологии и физике, аналитические способности, умение работать с данными и делать выводы. Такой многоступенчатый отбор позволил выбрать самых подготовленных и перспективных участников.

— Были ли в процессе работы неожиданные научные результаты или открытия?

— Разработанные кейсы были направлены на обучение и развитие профессиональных компетенций участников чемпионата. В процессе работы над кейсами участники изучили новые методы и подходы в разработке и открыли для себя новые возможности для проведения научных исследований.

— Насколько представленные решения соответствуют реальным задачам биотехнологической отрасли?

— Представленные решения полностью отражали реальные задачи биотехнологической отрасли. Благодаря двухнедельному интенсиву организаторы на базе РТУ МИРЭА смогли сделать демоверсию работы в фармкомпании и у студентов появилась возможность больше узнать про фармацевтическую отрасль изнутри и какие процессы происходят в стенах RnD АО ГЕНЕРИУМ.

Для оценки навыков участников мы, например, специально взяли молекулы «сложных» для экспрессии в E. coli белков и попросили их улучшить экспрессию в растворимом виде (при изначальном ее отсутствии). Основная сложность состояла в том, что подобные подходы для этих белков не описаны в литературе и участникам негде было подсматривать — только предлагать оригинальные подходы, исходя из структуры белка, ограничений экспрессионной системы и существующих способов эти ограничения преодолеть.

— Есть ли у проектов участников потенциал для коммерциализации или внедрения в производство?

— Данные проекты уже внедрены и в производство, и в RnD и активно используются в разработке и при анализе продуктов. Но в каждом кейсе предполагалась специфическая «головоломка». В ходе ее решения и обсуждения некоторые участники предлагали подходы, которые в перспективе могут упростить некоторые из этапов разработки биофармацевтических препаратов.

Алексей Панов, кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

— Почему именно РТУ МИРЭА стал площадкой для проведения интенсива?

— РТУ МИРЭА — опорный вуз компании ГЕНЕРИУМ. Совместно с университетом организованы образовательные программы в бакалавриате и магистратуре, а также при финансировании компании созданы профильные научно-практические лаборатории общей площадью 200 кв. м. Они и стали базой для проведения интенсива. Лаборатории оснащены самым современным и высокотехнологичным оборудованием и позволили провести все задуманные эксперименты в рамках кейсов интенсива. Организовать аналогичное обучение с таким количеством участников (на интенсиве обучалось 66 человек со всей России) в лабораториях компании, где проходят разработки жизненно необходимых лекарственных препаратов, не представляется возможным.

Администрация РТУ МИРЭА всегда поддерживает проведение на своей площадке масштабных научно-образовательных мероприятий (олимпиады, конференции, чемпионаты и хакатоны) и имеет богатый опыт в их проведении.

— Какие конкретные научные задачи решали участники в рамках кейсов?

— Участники интенсива работали над разнообразными научными задачами в рамках предложенных кейсов. Например, команды разрабатывали и оптимизировали питательную среду для прокариотических клеток, включая процесс культивирования модельных клеток и изучение технологичности новых составов. В другом кейсе проводились исследования бакуловирусной системы экспрессии рекомбинантных белков в клетках насекомых, включая характеристику клеточного банка прокариот и постановку клеточных тестов. Особый интерес представляла работа научных коллективов из Якутии и Урала по разработке методов количественной детекции ГенЛП на уровне ДНК и белка для оценки биораспределения и токсикологического профиля генотерапевтического препарата.

Участники занимались идентификацией и изучением хроматографических сорбентов, подбирая оптимальные условия разделения белков и их примесей. В рамках другого направления команды осваивали методы оценки иммуногенности с применением ИФА и изучали функциональные свойства на примере ADCC. Разработка условий аналитической методики для оценки зарядовых форм белка и исследование биоподобности молекулы стали предметом отдельного кейса.

Участники также получили практический опыт работы с E. coli, включая экспрессию «сложных» рекомбинантных белков и анализ полученных результатов. Школьные команды сосредоточились на разработке технологической схемы получения экзополисахаридов с использованием различных бактериальных штаммов.

— Кто из экспертов Generium и РТУ МИРЭА курировал научные проекты?

— Научные проекты курировали ведущие эксперты компании, руководители департаментов и отделов научного направления, а также доценты и преподаватели кафедры БТиПФ ИТХТ им. М. В. Ломоносова.

Пресс-служба РТУ МИРЭА