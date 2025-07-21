Арктика без границ

В НИУ МГСУ разработали методологию построения культурно-общественного каркаса арктических городов на примере Салехарда и Якутска. Новая методика основана на современных технологиях геоаналитики и призвана решить проблему низкой связности и комфортности городских пространств в экстремальных климатических условиях северных регионов России. Разработчики подчеркивают важность своего подхода для стратегического развития Арктической зоны РФ, обозначенного в государственной программе до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Арктические территории привлекают все большее внимание благодаря огромному экономическому, социальному и туристическому потенциалу. Однако суровая погода, длинные полярные ночи и короткие летние сезоны ограничивают социальную активность горожан и приток туристов в северные регионы страны, тем самым создавая особые требования к формированию комфортной и безопасной городской среды.

«Ключевую роль в развитии северных городов играют комфортные условия жизни, включая общественную инфраструктуру и удобства для местных жителей и гостей. Анализ актуальной ситуации показал, что многие достопримечательности Салехарда и Якутска расположены далеко друг от друга. Это снижает удобство и безопасность нахождения на улице в течение долгого времени, особенно в зимний период»,— рассказывает старший преподаватель кафедры градостроительства НИУ МГСУ, кандидат технических наук Анна Коробейникова.

Для решения этой проблемы в НИУ МГСУ предложили объединить городские объекты культурного, природного и исторического значения в единую связанную систему — культурно-общественный каркас.

«Концепция культурно-общественного каркаса предусматривает создание взаимосвязанной инфраструктуры городских пространств, объединяющих важные элементы городской среды: историко-культурные достопримечательности, зеленые зоны, учреждения культуры и спорта, жилые кварталы и деловую инфраструктуру»,— объясняет Коробейникова.

Значимость создания культурно-общественного каркаса определяется, по словам ученых, несколькими ключевыми факторами. Во-первых, безопасность и удобство перемещения. Связность городских пространств в Арктике критически важна из-за низкой температуры, сильного ветра и короткого летнего сезона. Без хорошо спланированных транспортных путей и удобных условий пребывания людям сложно перемещаться по улицам, что ограничивает возможности активного образа жизни и снижает качество городской среды.

Во-вторых, туризм и привлечение инвестиций. Создание привлекательных и интересных для посещения районов способствует привлечению туристов и развитию местной экономики. Это особенно актуально для городов Арктики, поскольку туризм может стать важным источником доходов для местных сообществ. Например, Салехард славится своими достопримечательностями, такими как памятник мамонту и этнографический музей-заповедник «Обдорский острог». Однако низкий уровень связанности между этими объектами препятствует полноценному раскрытию туристического потенциала.

В-третьих, социальная интеграция и улучшение качества жизни. Комфортные и доступные общественные пространства способствуют социальной интеграции, создают условия для общения и совместного досуга, повышают удовлетворенность жизнью среди горожан.

«Внедрение культурно-общественного каркаса способствует развитию общественных зон, повышает доступность ключевых инфраструктурных элементов, дает возможность комфортно перемещаться между достопримечательностями, а также закладывает предпосылки для реализации концепции “пятнадцатиминутного города”. В итоге это ведет к улучшению качества жизни горожан, стимулирует экономический рост за счет привлечения инвестиций и туризма и создает условия для устойчивого развития городских пространств»,— подчеркивает Коробейникова.

Как поясняет доцент кафедры градостроительства НИУ МГСУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук Нина Данилина, во время работы над концепцией культурно-общественного каркаса были использованы современные технологии геоаналитики.

«Без точного анализа данных сегодня невозможно создать действительно комфортную среду обитания. Геоаналитика дает возможность проводить любые виды пространственного анализа территории, обрабатывать большие пространственные данные, моделировать и делать прогнозы по развитию территорий, изучать потоки движения людей, определять потребности районов и предотвращать потенциальные проблемы еще на стадии планирования»,— уверена Данилина.

С помощью пространственного анализа было определено положение объектов относительно друг друга и ключевых городских магистралей, были использованы инструменты геоинформационного моделирования городов, отображающие взаимодействие разных типов объектов (культурных, природных, исторических), проведено исследование дорожной сети и формирование линейных связей для проектирования виртуальных линий пешеходных и транспортных коммуникаций между объектами.

«Моделируя различные сценарии взаимодействия объектов и их доступность, мы получили цифровые двойники, показывающие реальную ситуацию в городе. На их основе мы затем смогли спроектировать культурно-общественный каркас для изучаемых городов»,— считает Данилина.

Технологии геоаналитики также позволили на основе климатических данных — к примеру, средней температуры и скорости ветра — рассчитать время перехода пешком между объектами.

«Это помогает минимизировать риски переохлаждения и повышает безопасность движения. Особенно важным этот фактор становится в условиях сурового климата Арктики, где долгое пребывание на улице опасно для здоровья и комфорта»,— объясняет старший преподаватель кафедры градостроительства НИУ МГСУ, кандидат технических наук Ирина Теплова.

Кроме того, при работе над культурно-общественным каркасом специалисты НИУ МГСУ учли необходимость реконструкции существующих улиц и зданий для формирования удобных общественных пространств, способствующих активизации жизни городского сообщества и развитию туристической привлекательности территорий.

«В настоящий момент большинство объектов культурной, исторической и природной инфраструктуры Салехарда и Якутска находятся в неудовлетворительном состоянии либо недостаточно благоустроены, требуют серьезной реконструкции и обновления. Это негативно влияет на комфорт горожан и ограничивает возможности привлечения туристов»,— подчеркивает Теплова.

«Необходимо уделить особое внимание памятникам архитектуры, паркам, провести реконструкцию мест притяжения людей для создания наиболее привлекательной и комфортной среды не только для приезжих, но и для жителей города»,— добавляет Теплова.

Таким образом, разработанный учеными НИУ МГСУ подход к проектированию общественного пространства в условиях Крайнего Севера имеет важное практическое значение для всей Арктической зоны России. Аналогичные модели могут быть применены и в других северных городах, обеспечивая рост туризма и повышение уровня комфорта и безопасности для жителей и гостей, а также способствуя развитию городов на пути Северного морского пути.

Подготовлено при поддержке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)