В Самарской области убрано 12% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых

По данным на понедельник, 21 июля, в Самарской области убрано 143,4 тыс. га или 12% от зернового клина. Намолочено 500 тыс. тонн зерна, сообщает минсельхозпрод региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо уборки озимых культур также началась уборка ранних яровых зерновых (ячмень, овес) и зернобобовых культур (горох, чечевица). Уборка проводится в хозяйствах на территории 24 муниципальных районов. В этом году в регионе предстоит убрать зерновые на площади почти 1,2 млн га.

В Самарской области специализированные хозяйства собрали 545 тонн раннего картофеля и 1060 тонн овощной продукции. Также в регионе ведут активную заготовку кормов, проводят работы по подготовке паровых полей для посева озимых под урожай 2026 года.

Руфия Кутляева