Верховный суд Татарстана постановил взыскать в доход государства имущество бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и его родственников на 437 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С экс-главы двух районов Казани и его семьи взыскали 437 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ С экс-главы двух районов Казани и его семьи взыскали 437 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что расходы на приобретение недвижимого имущества семьи Сергея Миронова не соответствуют заявленным доходам. Экс-глава двух районов зарегистрировал на себя и своих родственников 45 объектов недвижимости. По версии прокуратуры, он также продал восемь объектов имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений.

В Советском суде Казани рассматривается уголовное дело против Сергея Миронова, обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Диана Соловьёва