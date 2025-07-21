«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском фондовом рынке всю прошлую неделю сохранялась позитивная обстановка. Индекс Мосбиржи вырос на 7%. Продолжают расти и российские государственные облигации. Важным событием на наступившей неделе станет решение Центробанка по монетарной политике. Индекс гособлигаций RGBI уже вырос до уровня 118 пунктов, продолжает подниматься и индекс Мосбиржи — +0,8%. Главный вопрос, который интересует инвесторов: насколько Центробанк снизит ключевую ставку на заседании 25 июля? И размер здесь приобретает принципиальное значение. На какие активы стоит обратить внимание в текущей ситуации? Куда вложить 1 млн руб. и более? Разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: ЦБ перешел к циклу смягчения монетарной политики. Но игроки на фондовом рынке, прежде всего, на рынке облигаций, всегда очень четко и чутко на этот момент реагируют. Если регулятор начнет резко снижать ключевую ставку, то есть не на 200, а на 400 базисных пунктов, это может изменить конфигурацию на рынке гособлигаций. Кривая доходности, особенно на дальнем конце, начнет подниматься, то есть игроки станут ориентироваться на то, что резкое снижение ключевой ставки приведет к росту инфляционных ожиданий. И тогда в 10-летних облигациях доходности начнут повышаться. Текущее решение ЦБ будет иметь принципиальное значение для гособлигаций. А для рынка акций такая тенденция абсолютно благоприятная. Доходности снижаются, ставки по депозитам падают, традиционно это ведет к перетоку средств с рынка fixed income в рынок акций. И здесь наши бумаги, особенно наиболее ликвидные, которые находятся вблизи минимальных уровней, даже несмотря на рост на прошлой неделе, представляют большой интерес для инвесторов и выглядит очень перспективными. Особенно крупнейшие российские газовые и нефтяные компании.

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