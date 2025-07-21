Размытую ливнем дорогу под Наро-Фоминском отремонтируют за два дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на ремонт размытой ливнем бетонной дороги в Наро-Фоминском районе уйдет два дня. На месте также организована временная переправа через ручей, по которому проходила дорога.

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«Дорожники уже приступили к ремонту: сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Речь идет о дороге возле деревни Алексино. Бетонная конструкция разделяет этот населенный пункт и проходит через СНТ «Исьма», и «Верейское» от Симбухово. Альтернативных способов проехать в эти поселки нет. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что часть жителей этой местности спасатели переправляют на лодках.

Полина Мотызлевская