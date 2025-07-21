В Башкирии оштрафовали сотрудника лицея за закупку запчастей к БПЛА

Управление ФАС по Башкирии оштрафовало на 10 тыс. руб. сотрудника политехнического лицея-интерната в Кумертау за нарушение в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд (ч. 6 ст. 7.30.1 КоАП РФ). Директору учреждения внесли представление, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверку по закупке запасных частей к учебным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на сумму свыше 6,1 млн руб. проводила Стерлитамакская транспортная прокуратура. Желая уйти от проведения конкурсных процедур по выбору поставщика, заказчик «искусственно разделил однотипные запасные части на два вида» и заключил с одним поставщиком два отдельных контракта», выявила проверка. «Таким образом, заказчиком было необоснованно ограничено количество участников закупки товаров»,— отметили в пресс-службе прокуратуры.

Венера Хисамова