Павла Трапезникова утвердили в должности главы администрации Бирского района

Депутаты совета Бирского района проголосовали за назначение 48-летнего Павла Трапезникова главой районной администрации.

Господин Трапезников с 2019 года возглавлял администрацию соседнего Мишкинского района. 24 июня этого года он объявил об отставке, а через два дня назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Бирского района.

С 2020-го по апрель 2025 года администрацией Бирского района руководил Антон Талалов.

Идэль Гумеров