В Тутаеве вынесен приговор по делу об убийстве из-за срезанных цветов

В Тутаеве вынесен приговор по делу об убийстве в садоводческом товариществе. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

45-летний местный житель признан виновным в убийстве по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В августе 2024 года в СНТ «Менделеевец» подсудимый проник на участок к 58-летней женщине и начал срезать цветы. В ходе конфликта с хозяйкой участка обвиняемый нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

Суд приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворено исковое заявление сына погибшей на 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын