Три объекта в Буинске планируют включить в список объектов культурного наследия (ОКН). Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 3 Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Три здания в Буинске планируют признать памятниками культуры Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Эксперты дали положительные рекомендации о включении объектов в перечень ОКН. Одним из памятников культуры может стать Вторая соборная мечеть на улице Интернациональной. Строительство объекта началось в 1905 году благодаря пожертвованиям местных жителей и купечества. Мечеть работала до середины XX века. Впоследствии здание использовалось как общежитие, а позже в нем разместили учреждение бытового обслуживания населения. Восстановление мечети завершилось в конце 1980-х годов.

Другой памятник — Троицкий собор на улице Космовского. Его построили в XVIII столетии на месте деревянной церкви. В 1989 году начался процесс реставрации собора.

Третий объект — двухэтажное административное здание на ул. Карла Маркса. Его построили в 1882 году. Объект исполнял роль административного центра. Здесь находились казначейство, офис полиции и архивы уезда.

Диана Соловьёва