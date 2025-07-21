Реставрация дома №200 на улице Пушкинской в Ижевске завершится в сентябре

Реставрацию дома №200 на улице Пушкинской в Ижевске планируется завершить к концу сентября, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. В октябре начнется ремонт бельведера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«Дом сложный, много декоративных элементов, которые были сильно повреждены. Архитекторы помогают восстанавливать их по архивным чертежам. Сейчас продолжаем начатые в прошлом году работы, началась покраска фасада, оштукатуривание»,— отметил исполнительный директор Фонда развития Ижевска (ФРИ) Алексей Пьянков.

Стоимость реставрации составляет около 40 млн руб., финансируемых за счет средств ФРИ. В этом году также планируется привести в порядок фасады четырех домов на ул. Пушкинская.

Напомним, реконструкция фасадов домов «сталинского ампира» на ул. Пушкинская стартовала в 2024 году. Помимо дома №200 реставрируются №213, 215 и 206. Здесь ремонтируют балконы, отмостки и карнизы. Стоимость реконструкции в прошлом году поднялась до 150 млн руб.