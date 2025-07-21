Сотрудников салона «Лайк Моторс» из Прикамья будут судить в Башкирии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24 предполагаемых организаторов и членов организованного преступного сообщества, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По данным следствия, обвиняемые действовали на территории Башкортостана и Пермского края и похищали деньги потерпевших под видом продажи автомобилей. В Пермском округе для этого был организован автосалон «Лайк Моторс». С жителями регионов заключались договоры купли-продажи и бралась предоплата, хотя исполнять условия сделки злоумышленники не собирались. «Клиентам» предлагалось приобрести автомобили по стоимости гораздо выше, чем была указана в договорах. В случае отказа фигуранты грозили штрафными санкциями и уведомляли об обязанности оплатить дополнительное оборудование, которое якобы установлено на машины.

«В результате многие клиенты были вынуждены приобретать автомобили на заведомо невыгодных условиях по завышенным ценам и кредитным ставкам. Сумма причиненного 464 гражданам ущерба составила свыше 85 млн руб.»,— сообщает МВД. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в 2019 году. При расследовании уголовного дела следователями произведено более 50 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей из разных регионов Российской Федерации. Назначено и проведено 1456 судебных экспертиз, выводы которых в том числе помогли установить причиненный материальный ущерб.