Нижегородец потерял 14 млн рублей, поддавшись на предложение о замене домофона

В Нижнем Новгороде 73-летний местный житель отдал более 14 млн руб. мошенникам, поддавшись на уговоры заменить домофон. По данным полиции, нижегородцу поступил телефонный якобы от соседки. Звонившая сообщила ему, что в ближайшее время состоится замена дверей и домофона, после чего все жители получат определенный код, с помощью которого можно будет попасть в подъезд без ключа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для того, чтобы настроить систему, пенсионеру предложили продиктовать индивидуальный код, который поступил ему на телефон. После того, как нижегородец продиктовал код, разговор прекратился.

Затем пострадавшему стали поступать звонки от представителей якобы Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они убедили нижегородца, что раньше с ним разговаривали мошенниками и теперь его личные данные и сбережения в опасности. Для их защиты требовалось перевести все имеющиеся средства на «безопасный» счет, привязав к мобильному приложению для платежей.

Нижегородец обналичил более 2,7 млн руб и перевел их на продиктованные аферистами реквизиты. На следующий день он снял со своего инвестиционного счета 10,5 млн руб. и в Чернопрудском сквере передал их курьеру. После этого еще 1 млн руб. он перевел мошенникам, чтобы не лишиться дачного участка.

Возбуждено уголовно дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется следствие.

Андрей Репин