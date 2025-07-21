Сервисы проката и крупный бизнес ЕС могут пересадить на электромобили с 2030 года

Еврокомиссия готовит законопроект, который обяжет сервисы проката автомобилей и корпорации с 2030 года закупать исключительно электромобили. Об этом со ссылкой на собственные источники в ЕК сообщает Bild.

По словам одного из собеседников газеты, в случае принятия это решение затронет 60% рынка новых автомобилей. Еврокомиссия планирует представить предложение до конца лета, а затем направить его на утверждение в Европарламент.

Согласно действующим планам, ЕС намерен прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Новая мера по сути ускоряет вывод автомобилей с ДВС с рынка, отмечает газета.

В Еврокомиссии подтвердили разработку новой нормы, но не стали раскрывать детали готовящегося документа.

Кирилл Сарханянц