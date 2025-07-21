В Самаре избирком отказался заверять список кандидатов в гордуму от «Коммунистов России»

Закончился период представления в избирательную комиссию региона списков кандидатов в депутаты думы Самары восьмого созыва, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Списки кандидатов представили семь избирательных объединений, включая партии «КПРФ», «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Родина», «Коммунисты России» и «Единая Россия». На заседании 20 июля комиссия заверила указанные списки, сделав исключение лишь для областного отделения коммунистической партии «Коммунисты России», так как она нарушила установленный порядок выдвижения кандидатов.

Георгий Портнов