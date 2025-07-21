Суд в Уфе рассмотрит дело о мошенничестве с новыми автомобилями на 85 млн рублей

В Уфе перед судом предстанут два руководителя и 22 участника преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве под видом продажи автомобилей в местных автосалонах. Обвинение предъявлено жителям республики и Пермского края, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С апреля 2017 по июль 2019 года злоумышленники предлагали гражданам приобрести машины по выгодной цене с низкой процентной ставкой по кредитам. С обратившимися заключали договоры купли-продажи и получали предоплату, не имея намерения выполнять условия сделки»,— отмечается в пресс-релизе.

После клиентам сообщали, что они не смогут купить автомобили по ранее анонсированным ценам и называли новые, значительно выше первоначальных. При отказе от сделки предоплату или автомобиль, сданный по программе trade-in и утилизации, не возвращали.

Если клиент не отказывался от покупки автомобиля, то вынужден был приобретать его на заведомо невыгодных условиях по завышенным ценам и кредитным ставкам. Ущерб, причиненный фигурантами уголовного дела 464 покупателям, превысил 85 млн руб.

Противоправная деятельность пресечена в апреле 2019 года. На имущество стоимостью более 700 млн руб. наложен арест, что позволяет возместить причиненный потерпевшим ущерб в полном объеме.

Наталья Балыкова