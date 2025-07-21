«Азот» отчитался об экологической деятельности за 2024 год

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отчитался о деятельности в сфере охраны окружающей среды за 2024 год.

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На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2024 году филиал «Азот» направил 1 млрд 936,85 млн рублей. Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Также порядка 285 млн рублей. было вложено в мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности.

В филиале «Азот» реализуется стратегия по рациональному использованию и охране водных ресурсов. Сточные воды предприятия отводятся в централизованную систему водоотведения ООО «СТОК» (промканал), часть из которых проходит очистку на биологических очистных сооружениях. На промышленной площадке филиала «Азот» применяются технологии повторного и оборотного водоснабжения.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия осуществляется санитарной лабораторией филиала «Азот»: за год выполнено свыше 2 400 анализов на содержание загрязняющих веществ. Превышений установленных нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано.

Филиал «Азот» уже много лет ведет раздельный сбор отходов и передает их на переработку. В 2024 году дополнительно были приобретены 32 сетчатых контейнера для временного накопления пластиковой тары.

В 2024 году филиал «Азот» подтвердил характеристики выпускаемой продукции — селитры аммиачной, карбамида и селитры калиевой — требованиям «зеленого стандарта» в Роскачестве на соответствие ГОСТ Р 58658-2019 с правом использовать изображение знака единого образца «Зеленый эталон». В рамках повышения конкурентоспособности и расширения рынков сбыта филиал «Азот» прошел международную сертификацию на соответствие Кодексу FAMI-QS по выпуску кормового карбамида.

В 2024 году сотрудники филиала принимали участие в корпоративных и городских экологических мероприятиях: «Зеленое Прикамье», «ЭКОЛОГиЯ», «Вода России – 2024», заседании круглого стола «Экологическая трибуна» и др.

В рамках программы «Уралхим — детям» филиалом «Азот» совместно с администрацией г. Березники реализован традиционный эколого-просветительский проект «уДОБРяй!», который объединил 24 образовательных организации, всего — порядка 1 500 человек. Участники узнали интересные факты о защите природы, об «Уралхиме», о миссии и слогане Компании «Потому что еда нужна каждому».

В 2025 году предприятие продолжает экологическую модернизацию. Особое внимание уделяется контролю за выбросами в атмосферный воздух и оценке биоразнообразия в районе присутствия филиала «Азот».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Филиал «Азот» уделяет большое внимание одному из основных направлений ESG-стратегии Компании — охране окружающей среды. Традиционный экоотчет является одним из примеров информационной открытости нашего предприятия. Мы регулярно рассказываем о своей деятельности, направленной на снижение экологических рисков и строгое соблюдение экологического законодательства. Представители общественности и средств массовой информации, жители города и края, студенты и школьники имеют возможность получать данные об экологической ситуации на заводе из первых рук, знакомиться с деятельностью предприятия, в том числе в ходе пресс-туров и экскурсий.

С электронным вариантом экологического отчета филиала «Азот» за 2024 год можно познакомиться по ссылке.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники