В Марксе УК отремонтирует фасад многоквартирного дома по решению суда

В Марксе Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал управляющую компанию отремонтировать фасад многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Марксовская межрайонная прокуратура выяснила, что ООО УК «Центр» в результате ненадлежащего содержания дома по ул. Интернациональная допустило повреждение фасада, ступеней при входе в подъезды и теплоизоляции трубопровода. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать управляющую компанию провести ремонт.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов