Самарский облсуд оставил в силе приговор супругам-мигрантам, напавшим на участника СВО

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила в силе приговор Чапаевского городского суда в отношении супругов, осужденных за совершение разбойного нападения на участника специальной военной операции. Об этом сегодня сообщили в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, получивший ранение участник СВО искал помощницу по дому и медсестру. В мае 2024 года он познакомился с Д., которой предложил работать у себя и оказывать помощь в быту. Женщина согласилась и приехала из Республики Узбекистан. Вслед за ней приехал и ее супруг М. Вместе с детьми они стали проживать в квартире потерпевшего.

В июне 2024 года М. ударил спящего участника СВО бутылкой по голове, а его жена связала хозяину квартиру руки. После избиения потерпевшего супруги привязали его к батарее и, угрожая ножом и сжимая горло проводом, потребовали деньги и банковскую карту.

Заполучив таким образом телефон воина, М. через онлайн-приложение похитил деньги с банковского счета. Затем супруги обчистили квартиру потерпевшего, забрав еще один телефон, ноутбук, планшет, другие вещи и деньги. Общая сумма похищенного составила около 655 тыс. руб.

Суд первой инстанции признал супругов виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере». М. получил срок 7 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а Д. — 7 лет в колонии общего режима.

Осужденные обратились в суд с апелляционными жалобами, указывая на «несправедливость и суровость» приговора, также они оспаривали совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Но областной суд их апелляции отклонил. Приговор вступил в законную силу.

Алексей Алексеев