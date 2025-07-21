Жителя Усть-Катава осудили за гибель семьи с двумя детьми в ДТП

Катав-Ивановский городской суд признал виновным 21-летнего жителя Усть-Катава в нарушении ПДД, повлекшем смерть супружеской пары и двоих детей (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на два года и 11 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что днем 4 марта прошлого года местный житель за рулем Hyundai Santa Fe двигался по дороге «Усть-Катав — Орловка». Во время обгона он не учел, что на трассе образовался лед, и на встречной полосе столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. Супруги, их семилетний ребенок и младенец погибли на месте. Пятилетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновного взяли под стражу в зале суда. Региональная прокуратура оценит законность вынесенного приговора.

Виталина Ярховска