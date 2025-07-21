В Уфе будут штрафовать за граффити на стенах

В Уфе вводят штрафы за грязные фасады и граффити. Владельцы и арендаторы зданий должны будут следить за чистотой своих объектов и прилегающих территорий. Об этом «Бизнес ФМ Уфа» сообщил начальник отдела муниципального контроля Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Егор Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Штрафы будут взиматься с собственников и арендаторов зданий на основании ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан штрафы составят от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Егор Матвеев отметил, что фиксация нарушений будет происходить автоматически, без участия человека. Новый комплекс фотофиксации работает в полностью автоматическом режиме, что упрощает процесс и позволяет быстро реагировать на нарушения, пояснил он.

Олег Вахитов