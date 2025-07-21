Геймеры прокачивают поправки
Может ли игровое сообщество лишиться подписок на ушедшие иностранные сервисы
Новые поправки, запрещающие поиск экстремистских материалов также могут оставить россиян без подписок на ушедшие иностранные сервисы. Законопроект предполагает еще и штрафы до 200 тыс. руб. за передачу логина и пароля другому лицу. Юристы допускают, что из-за этого площадкам, которые продают доступ, например, к пакетам Adobe, ChatGPT, Spotify и даже аккаунтам в видеоиграх, придется закрыться. Подробности — у Сергея Симонова.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Первой тревогу забила российская платформа для геймеров FunPay. Пользователи на ней в частности зарабатывают на перепродаже внутриигровых ресурсов, аккаунтов или прокачке чужих персонажей.
Для покупки нужен доступ к логину и паролю. Площадка сообщила, что закрывает эти разделы на сайте: «банки не будут обслуживать, платежи отключатся».“Ъ FM” направил ей запрос и поговорил с другими продавцами. Возможно, скорректировать процессы придется и площадке PayHolder, рассказал ее представитель, пожелавший остаться анонимным. Впрочем, зарегистрирована компания в Сингапуре.
Представитель площадки PayHolder:
У нас есть способ оплаты через авторизацию в личном кабинете. Мы закроем этот способ, если законопроект вступит в силу. Во многих сервисах, таких как ChatGPT, Midjourney, Suno, есть платежные ссылки, где не требуется проводить авторизацию. Второй способ оплаты — это выдача реквизитов карты. Третий — оплата инвойсов. Четвертый способ оплаты — подключение через удаленный доступ.
Владельцы платформы FunPay надеются, что поправки в текущем виде не сохранятся. Они призвали своих продавцов и клиентов писать обращения депутатам, чтобы из документа исключили видеоигры. В тексте нет прямых указаний на то, что геймерам что-то грозит, считает учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин: «Ограничения, которые хотят ввести, это запрет продажи ключей , которые нужны для использования VPN, и логинов и паролей, которые используют эти сервисы. Но это совершенно никак не может относиться к игровой валюте. Это называется исключительно "расширительное толкование".
Причина в том, что юристы банков всегда перестраховываются. И ситуация с рисками, которые придумывают финансовые организации, приведет к тому, что все уйдут в серые трансакции. А раньше все работало в белом поле, и налоги платились».
Риски есть именно для площадок, отмечает партнер Comply Максим Али. По его словам, оштрафовать частного продавца и покупателя могут, только если будет установлена неправомерная передача аккаунта, но для этого сама площадка должна пожаловаться российским правоохранителям: «Едва ли это затронет каждого конкретного пользователя, потому что все-таки данная поправка нацелена на деанонимизацию людей в русскоязычной части интернета. При желании, конечно, органы для улучшения статистики могут попытаться такого рода посредников как-то наказывать, но, конечно, никакого правового, политического, практического смысла в этом не будет. Есть угроза для тех игроков рынка, которые на этом зарабатывают. Объявления о продаже аккаунтов действительно могут создавать угрозу».
Маркетплейс цифровых товаров GGSel ответил “Ъ FM”, что пока обсуждает угрозы законопроекта с юристами. Не факт, что поправки вообще будут применяться, но законотворцы уже предусмотрели уголовную ответственность, говорит адвокат Станислав Селезнев: «Здесь мы видим новую статью №274.5. Она регламентирует наказание сроком до трех лет лишения свободы для организаторов и до двух лет— для участников. Фактически для тех, кто таким образом аккаунт приобретает и использует. Доказывать то, что это всего лишь расширительное толкование, придется уже, похоже, в кабинете следователя.
Под угрозой, получается, оказываются все сервисы, которые обеспечивают доступ например, к ChatGPT, ученые, которые пользуются иностранными системами, геймеры, просто пользователи, которые захотели получить доступ к ресурсу, который себя заблокировал для россиян».
Некоторые юристы, с которыми поговорил “Ъ FM”, предполагают, что уголовная ответственность будет грозить площадкам-посредникам. Частным продавцам — административная. А покупателей аккаунтов с действующей подпиской правоохранители могут и проигнорировать. При этом все собеседники соглашаются, что формулировки в документе слишком расплывчаты.
Третье чтение намечено на 22 июля. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации. Некоторые платформы отказались до тех пор от комментариев и лишь отметили, что беспокоиться будут уже в августе, когда станет понятно, кого и за что могут наказать.
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