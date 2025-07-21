Геймеры прокачивают поправки

Новые поправки, запрещающие поиск экстремистских материалов также могут оставить россиян без подписок на ушедшие иностранные сервисы. Законопроект предполагает еще и штрафы до 200 тыс. руб. за передачу логина и пароля другому лицу. Юристы допускают, что из-за этого площадкам, которые продают доступ, например, к пакетам Adobe, ChatGPT, Spotify и даже аккаунтам в видеоиграх, придется закрыться. Подробности — у Сергея Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первой тревогу забила российская платформа для геймеров FunPay. Пользователи на ней в частности зарабатывают на перепродаже внутриигровых ресурсов, аккаунтов или прокачке чужих персонажей.

Для покупки нужен доступ к логину и паролю. Площадка сообщила, что закрывает эти разделы на сайте: «банки не будут обслуживать, платежи отключатся».“Ъ FM” направил ей запрос и поговорил с другими продавцами. Возможно, скорректировать процессы придется и площадке PayHolder, рассказал ее представитель, пожелавший остаться анонимным. Впрочем, зарегистрирована компания в Сингапуре.

Представитель площадки PayHolder: У нас есть способ оплаты через авторизацию в личном кабинете. Мы закроем этот способ, если законопроект вступит в силу. Во многих сервисах, таких как ChatGPT, Midjourney, Suno, есть платежные ссылки, где не требуется проводить авторизацию. Второй способ оплаты — это выдача реквизитов карты. Третий — оплата инвойсов. Четвертый способ оплаты — подключение через удаленный доступ.

Владельцы платформы FunPay надеются, что поправки в текущем виде не сохранятся. Они призвали своих продавцов и клиентов писать обращения депутатам, чтобы из документа исключили видеоигры. В тексте нет прямых указаний на то, что геймерам что-то грозит, считает учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин: «Ограничения, которые хотят ввести, это запрет продажи ключей , которые нужны для использования VPN, и логинов и паролей, которые используют эти сервисы. Но это совершенно никак не может относиться к игровой валюте. Это называется исключительно "расширительное толкование".

Причина в том, что юристы банков всегда перестраховываются. И ситуация с рисками, которые придумывают финансовые организации, приведет к тому, что все уйдут в серые трансакции. А раньше все работало в белом поле, и налоги платились».

Риски есть именно для площадок, отмечает партнер Comply Максим Али. По его словам, оштрафовать частного продавца и покупателя могут, только если будет установлена неправомерная передача аккаунта, но для этого сама площадка должна пожаловаться российским правоохранителям: «Едва ли это затронет каждого конкретного пользователя, потому что все-таки данная поправка нацелена на деанонимизацию людей в русскоязычной части интернета. При желании, конечно, органы для улучшения статистики могут попытаться такого рода посредников как-то наказывать, но, конечно, никакого правового, политического, практического смысла в этом не будет. Есть угроза для тех игроков рынка, которые на этом зарабатывают. Объявления о продаже аккаунтов действительно могут создавать угрозу».

Маркетплейс цифровых товаров GGSel ответил “Ъ FM”, что пока обсуждает угрозы законопроекта с юристами. Не факт, что поправки вообще будут применяться, но законотворцы уже предусмотрели уголовную ответственность, говорит адвокат Станислав Селезнев: «Здесь мы видим новую статью №274.5. Она регламентирует наказание сроком до трех лет лишения свободы для организаторов и до двух лет— для участников. Фактически для тех, кто таким образом аккаунт приобретает и использует. Доказывать то, что это всего лишь расширительное толкование, придется уже, похоже, в кабинете следователя.

Под угрозой, получается, оказываются все сервисы, которые обеспечивают доступ например, к ChatGPT, ученые, которые пользуются иностранными системами, геймеры, просто пользователи, которые захотели получить доступ к ресурсу, который себя заблокировал для россиян».

Некоторые юристы, с которыми поговорил “Ъ FM”, предполагают, что уголовная ответственность будет грозить площадкам-посредникам. Частным продавцам — административная. А покупателей аккаунтов с действующей подпиской правоохранители могут и проигнорировать. При этом все собеседники соглашаются, что формулировки в документе слишком расплывчаты.

Третье чтение намечено на 22 июля. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации. Некоторые платформы отказались до тех пор от комментариев и лишь отметили, что беспокоиться будут уже в августе, когда станет понятно, кого и за что могут наказать.

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Александра Абанькова, Валерия Калинина, Сергей Симонов