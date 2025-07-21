«Корпорация роботов» приобрела 51% в НПО «Андроидная техника»

АО «Корпорация роботов» (входит в группу компаний «Элемент») приобрела долю 51% в АО «Научно-производственное объединение “Андроидная техника”». Сумма сделки не раскрывается, сообщил «Ъ-Южный Урал» исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По его словам, 49% останется у акционеров НПО «Андроидная техника». Господин Дудоров отметил, что основной причиной продажи доли стала необходимость масштабирования бизнеса и задач. «С большим и сильным партнером можно эффективно встраивать работу»,— сказал исполнительный директор.

Евгений Дудоров войдет в руководство «Корпорации роботов» как исполнительный директор по научно-технологическому и производственному развитию нового направления.

Производственный комплекс НПО «Андроидная техника» расположен в Магнитогорске. Компания занимается разработкой, производством и обслуживанием робототехнических комплексов различного назначения, в том числе биоморфных и антропоморфных. В том числе предприятия изготовило робота Fedor, совершившего космический полет в 2019 году.

ГК «Элемент» — это совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех», созданное в 2019 году в сфере электроники.