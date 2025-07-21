Этапы велогонки «Тур России» в Башкирии обошлись в 4 млн рублей

В Башкирии спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту заключила 11 договоров с единственными поставщиками на проведение трех этапов велосипедной многодневки «Тур России». По данным сайта госзакупок, общая стоимость услуг составила более 4,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В числе заказанного — цветы, столы и металлодетекторы, а также культурная программа, услуги организаторов, работа медиков на соревнованиях и обеспечение безопасности. Поставщики и источники финансирования в карточках договоров не указаны.

Велосипедная гонка «Тур России» проходила с 12 по 19 июля. Первые четыре этапа состоялись в Удмуртии, пятый, шестой и седьмой — в Башкирии. Спортсмены соревновались на трассах Кармаскалинского и Чишминского районов, а завершили гонку в Уфе. Общая протяженность многодневки — 917 км.

Идэль Гумеров