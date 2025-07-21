Этапы велогонки «Тур России» в Башкирии обошлись в 4 млн рублей
В Башкирии спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту заключила 11 договоров с единственными поставщиками на проведение трех этапов велосипедной многодневки «Тур России». По данным сайта госзакупок, общая стоимость услуг составила более 4,3 млн руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В числе заказанного — цветы, столы и металлодетекторы, а также культурная программа, услуги организаторов, работа медиков на соревнованиях и обеспечение безопасности. Поставщики и источники финансирования в карточках договоров не указаны.
Велосипедная гонка «Тур России» проходила с 12 по 19 июля. Первые четыре этапа состоялись в Удмуртии, пятый, шестой и седьмой — в Башкирии. Спортсмены соревновались на трассах Кармаскалинского и Чишминского районов, а завершили гонку в Уфе. Общая протяженность многодневки — 917 км.