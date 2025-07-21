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На один мандат депутата заксобрания Челябинской области претендуют семь человек

Избирательная комиссия Челябинской области завершила регистрацию кандидатов на выборы депутатов регионального законодательного собрания восьмого созыва. Всего претендовать на места в представительном органе могут 432 человека, сообщает пресс-служба избиркома.

По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрировали 160 кандидатов из 168 выдвинувшихся. От фракции «Единая Россия» — 29 человек, от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» — по 30, от «Партии пенсионеров» — 12, от «Справедливой России» — 28, а также один самовыдвиженец. Пятеро кандидатов утратили статус, троим оказали.

По единому округу зарегистрировали представителей шести политических партий: «Единая Россия» — 46 человек, КПРФ — 43, ЛДПР — 45, «Новые люди» — 41, «Партия пенсионеров» — 31, «Справедливая Россия» — 66. В среднем на одно место депутата претендует семь кандидатов.

Виталина Ярховска

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