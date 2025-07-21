В Башкирии средний размер кредита на жилье составил 3,4 млн рублей

Башкирия заняла пятое место среди российских регионов по развитию ипотеки, следует из исследования «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно анализу, в среднем на 1 тыс. жителей республики оформляется 22 ипотеки, что на 56,4% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита на покупку жилья составил 3,4 млн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 0,6%.

Лидерами по количеству ипотечных кредитов на 1 тыс. жителей стала Тыва, Бурятия и Тюменская область, где средний размер кредита жилье составил от 3,9 млн руб. до 4,6 млн руб. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия: средний размер ипотечного кредита составил 1 млн руб.

Рейтинг подготовлен по данным Центробанка и Росстата. Аналитики оценивали число выданных ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. жителей.

Венера Хисамова