С начала года приставы конфисковали у пьяных водителей 240 автомобилей

В первом полугодии 2025 года в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю находилось около 3 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Это на 18% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

За шесть месяцев 2025 года приставы Прикамья взыскали с пьяных водителей более 21 млн руб. Чаще всего должниками по данной категории становятся жители Свердловского, Мотовилихинского районов Перми и Пермского района.

Также у нарушителей было конфисковано в доход государства 240 автомобилей. Лидерами по этому показателю стали Чусовой (33 машины), Березники (26) и Соликамск (22).