В Башкирии начальник отдела полиции предстанет перед судом за взятку

Начальник отдела МВД по городу Октябрьскому и бывший начальник территориального отделения управления экономической безопасности и противодействию коррупции предстанут перед судом. Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, в зависимости от роли и степени участия в преступлении им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установлено следствием, в декабре 2022 года фигуранты уголовного дела, действуя в сговоре с бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Октябрьскому получили в качестве взятки 2,5 млн руб. от жителя Октябрьского, подозреваемого в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. «Деньги предназначались за якобы обеспечение избрания мужчине меры пресечения в виде подписки о невыезде и за квалификацию его действий как преступление средней тяжести»,— отмечается в пресс-релизе.

По версии следствия, в действительности полицейские не только не могли повлиять на расследование, но и не планировали это делать. Полученные деньги они потратили.

Преступление выявили оперативники регионального управления ФСБ России.

В обеспечительных целях на автомобили и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму почти 15 млн руб.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Октябрьскому рассматривается в суде, действиям взяткодателя также дана правовая оценка.

Наталья Балыкова