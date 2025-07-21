Следствие возбудило дело после гибели волгоградки и ее внука от удара током

Палласовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее внука в результате поражения электрическим током (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Трагедия произошла 18 июля этого года в поселке Эльтон. В помещении летнего душа на территории частного дома нашли тела 56-летней женщины и ее семилетнего внука. Судебно-медицинская экспертиза показала, что они скончались в результате поражения электрическим током.

Как отмечает следствие, в летнем душе, где нашли тела, освещение обеспечивалось через электрический удлинитель. Его в прошлом году установил хозяин дома. Удлинитель был протянут от жилого дома к душевому помещению через отверстие, просверленное в металлопрофильной стене. Волгоградка и ее внук погибли, когда принимали водные процедуры.

Павел Фролов