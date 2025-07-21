В Березниках будут готовить работников креативных индустрий

Краевые сузы — Березниковский техникум профессиональных технологий и Березниковский строительный техникум реорганизованы путем слияния в одно учреждение — Березниковский колледж строительных технологий и креативных индустрий. Об этом говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Березниковский строительный техникум

Фото: ВК «Березниковский строительный техникум» Березниковский строительный техникум

Фото: ВК «Березниковский строительный техникум»

Директором нового суза назначен Иван Долгополов, ранее руководивший Березниковским строительным техникумом.

В краевом минобре пояснили «Ъ-Прикамье», что объединение колледжей позволит расширить список направлений подготовки и ввести новые, в том числе в сфере креативных индустрий.

Кроме того, слияние и увеличение численности студентов позволит учреждению в будущем заявляться на федеральные проекты по модернизации материальной базы, так как крупные учреждения выигрывают гранты на приоритетных началах, добавили в ведомстве. Слияние двух учреждений позволит также объединить ресурсы в рамках одной профессиональной образовательной организации, оптимизировать структуру управления. Все сэкономленные средства будут направлены на укрепление учебно-производственной базы нового учреждения и приведение ее в нормативное состояние, а также на повышение средней оплаты труда сотрудников. Слияние двух колледжей не приведет к сокращению педагогов и учебных групп, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, краевые власти сейчас активно поддерживают развитие креативных индустрий. Так, в начале года в Пермском крае создан Фонд креативных индустрий. Он занимается разработкой комплекса мер по развитию креативной экономики, а также развитием культурной среды региона.