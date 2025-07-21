«Двоих одним махом Max может и не выдержать»
Михаил Гуревич — о переходе на альтернативные мессенджеры
Разговоры о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) преждевременны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Депутат напомнил, что в России появилась альтернатива сервису — национальный мессенджер Max. В соцсетях заметили, что за неделю его провальный рейтинг в магазинах приложений улучшился. Прежде пользователи Android в среднем оценивали его чуть больше чем на одну «звезду», а сейчас показатель приближается к трем. Количество отзывов выросло в десятки раз — с 5 тыс. до почти 85 тыс. В App Store ситуация еще лучше — более четырех «звезд» из пяти. В Госдуме на минувшей неделе заявили, что перед блокировкой WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) нужен переходный период. По словам депутатов, россияне за это время оценят альтернативу. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, из чего осталось выбирать пользователям.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Второй год подряд информационная повестка июля-августа крутится вокруг западных интернет-сервисов. В 2024 году проблемы возникли у YouTube, а нынешним летом чиновники и депутаты заговорили о предстоящих ограничениях в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и, возможно, Telegram. В соответствии с поручением президента, правительство готовит к 1 сентября список программного обеспечения из «недружественных» стран.
По мнению замглавы парламентского комитета по информационной политике Антона Горелкина, самый популярный мессенджер в стране — WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) — с большой вероятностью в этот список попадет. На сегодняшний день им хотя бы раз в месяц пользуются около 100 млн россиян. Насколько безболезненным окажется его возможное включение в черный список, сказать сложно — недовольство значительной части населения вполне вероятно. Хотя вопрос, конечно, исключительно политический.
Технологически Роскомнадзор готов если не полностью заглушить работу WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), то как минимум существенно осложнить его использование. При этом ситуация с мессенджером остается запутанной. От владельцев сервиса требуют соблюдения российского законодательства — открытия представительства в России и хранения персональных данных россиян на локальных серверах. Но это вряд ли возможно, ведь еще в 2022 году компанию Meta признали экстремистской и запретили, а принадлежащие ей Facebook и Instagram были заблокированы.
То есть западным экстремистам предлагают открыть офис в России? Фантасмагория какая-то.
С другой стороны, нельзя не отметить, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в последние три года старалась избегать открытых конфликтов и всеми силами держалась за российский рынок. Так, например, когда WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) запустил функцию каналов по примеру Telegram, для российских пользователей эта возможность так и не была активирована. Считалось, что если мессенджер будет использоваться исключительно для личного общения, то его, возможно, оставят в покое. Впрочем, если WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и уйдет из России, то сделает это не в одиночку. За ним, скорее всего, последуют Zoom, Microsoft Teams и другие сервисы.
А вот по Telegram пока явного решения нет. Все-таки это уже далеко не просто мессенджер, а один из главных источников информации для десятков миллионов россиян. Похоже, с Павлом Дуровым будут вести отдельный разговор. Согласно некоторым сообщениям Telegram уже подал заявку на открытие офиса в России. Хотя источники в самой команде Дурова утверждают, что ничего об этих планах не знают. Да и не это главное. Суть в том, что в качестве альтернативы для всех «недружественных» мессенджеров сейчас продвигается новый сервис — Max. Думаю, чиновники решат не перегружать его серверы сразу и будут действовать поэтапно. Все-таки двоих одним махом Max может и не выдержать.
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