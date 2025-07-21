«Двоих одним махом Max может и не выдержать»

Разговоры о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) преждевременны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Депутат напомнил, что в России появилась альтернатива сервису — национальный мессенджер Max. В соцсетях заметили, что за неделю его провальный рейтинг в магазинах приложений улучшился. Прежде пользователи Android в среднем оценивали его чуть больше чем на одну «звезду», а сейчас показатель приближается к трем. Количество отзывов выросло в десятки раз — с 5 тыс. до почти 85 тыс. В App Store ситуация еще лучше — более четырех «звезд» из пяти. В Госдуме на минувшей неделе заявили, что перед блокировкой WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) нужен переходный период. По словам депутатов, россияне за это время оценят альтернативу. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, из чего осталось выбирать пользователям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Второй год подряд информационная повестка июля-августа крутится вокруг западных интернет-сервисов. В 2024 году проблемы возникли у YouTube, а нынешним летом чиновники и депутаты заговорили о предстоящих ограничениях в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и, возможно, Telegram. В соответствии с поручением президента, правительство готовит к 1 сентября список программного обеспечения из «недружественных» стран.

По мнению замглавы парламентского комитета по информационной политике Антона Горелкина, самый популярный мессенджер в стране — WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) — с большой вероятностью в этот список попадет. На сегодняшний день им хотя бы раз в месяц пользуются около 100 млн россиян. Насколько безболезненным окажется его возможное включение в черный список, сказать сложно — недовольство значительной части населения вполне вероятно. Хотя вопрос, конечно, исключительно политический.

Технологически Роскомнадзор готов если не полностью заглушить работу WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), то как минимум существенно осложнить его использование. При этом ситуация с мессенджером остается запутанной. От владельцев сервиса требуют соблюдения российского законодательства — открытия представительства в России и хранения персональных данных россиян на локальных серверах. Но это вряд ли возможно, ведь еще в 2022 году компанию Meta признали экстремистской и запретили, а принадлежащие ей Facebook и Instagram были заблокированы.

То есть западным экстремистам предлагают открыть офис в России? Фантасмагория какая-то.

С другой стороны, нельзя не отметить, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в последние три года старалась избегать открытых конфликтов и всеми силами держалась за российский рынок. Так, например, когда WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) запустил функцию каналов по примеру Telegram, для российских пользователей эта возможность так и не была активирована. Считалось, что если мессенджер будет использоваться исключительно для личного общения, то его, возможно, оставят в покое. Впрочем, если WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и уйдет из России, то сделает это не в одиночку. За ним, скорее всего, последуют Zoom, Microsoft Teams и другие сервисы.

А вот по Telegram пока явного решения нет. Все-таки это уже далеко не просто мессенджер, а один из главных источников информации для десятков миллионов россиян. Похоже, с Павлом Дуровым будут вести отдельный разговор. Согласно некоторым сообщениям Telegram уже подал заявку на открытие офиса в России. Хотя источники в самой команде Дурова утверждают, что ничего об этих планах не знают. Да и не это главное. Суть в том, что в качестве альтернативы для всех «недружественных» мессенджеров сейчас продвигается новый сервис — Max. Думаю, чиновники решат не перегружать его серверы сразу и будут действовать поэтапно. Все-таки двоих одним махом Max может и не выдержать.

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Михаил Гуревич