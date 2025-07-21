Женщина взорвала новогоднюю петарду в офисе УК в Сызрани

Сотрудниками полиции задержана женщина, использовавшая новогоднюю петарду в помещении участка жилищно-эксплуатационного управления на ул. Гидротурбинной в Сызрани. Об этом сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 21 июля. По предварительным данным, недовольная качеством предоставляемых услуг местная жительница пришла в расчетный зал, нецензурно выразилась в адрес работников и использовала пиротехническое изделие.

Прибывшие полицейские установили, что пострадавших и разрушений нет, и опросили очевидцев происшествия. Женщина была доставлена в отдел полиции.

Алексей Алексеев