В июне 2025 года Республика Татарстан заняла пятое место среди регионов России по объему выданных ипотечных кредитов. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял пятое место в России по выдаче ипотек

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан занял пятое место в России по выдаче ипотек

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в июне банки Татарстана выдали почти 2,2 тыс. ипотек на общую сумму более 10 млрд руб. Средний чек займа составил около 4,7 млн руб., а средний срок — 280 месяцев.

По сравнению с маем 2025 года число выданных населению ипотек и их объем увеличились на 3%, а средний чек — на 1%.

В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования вошли Москва (5,37 тыс. кредитов на 37,63 млрд руб.), Московская область (4 тыс. кредитов на 23,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (2,9 тыс. кредитов на 16,7 млрд руб.) и Краснодарский край (2,5 тыс. кредитов на 11,8 млрд руб.).

Диана Соловьёва