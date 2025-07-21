Челябинская компания вложит в импортозамещающее производство 45 млн рублей

Поставщик пружин различного назначения «Металл ленд» запустит в Челябинске производство деталей диаметром от 0,3 до 10 мм, которые используют при изготовлении различной медицинской, измерительной, бытовой и других видов техники. Общий бюджет проекта составляет 45,5 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

На новом участке компания установит восемь станков с числовым программным управлением для изготовления пружин сжатия, растяжения, кручения и конических пружин различного диаметра. Запуск полностью локализованного производства предварительно состоится в следующем году. «Металл ленд» сможет выпускать более 7 млн изделий в год. А к 2029 году планируется увеличить этот показатель до 10,4 млн единиц. Средства на покупку техники выделил региональный фонд развития промышленности в качестве займа под 5%. Его вклад в создание новой линии составляет 36 млн руб.

Виталина Ярховска