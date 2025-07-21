В Самаре мигранта судили за попытку подкупа пограничника в аэропорту

В Самаре вынесен приговор иностранному гражданину. Он признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки должностному лицу, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 23 октября 2024 года осужденный иностранец в зале вылета аэропорта Курумоч попытался передать взятку сотруднику пограничного контроля.

Деньги мигрант предлагал за разрешение на выезд, который ему запретили приставы. Но пограничник отказался и сообщил об этом своему руководству.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства.

Алексей Алексеев