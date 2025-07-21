Власти региона реконструируют дорогу возле старого пермского аэропорта

Краевое минимущество утвердило приказ о подготовке документации по планировке территории для реконструкции дороги по ул. Аэродромной от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта. Документ, опубликованный на сайте министерства, датирован 16 июля. Согласно ему, ГБУ «Управление дорожного проектирования Пермского края» к IV кварталу 2025 года подготовит необходимую документацию по планировке территории. Документы разработают в отношении территории площадью 9,24 га.

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Помимо работ на двухполосной проезжей части, реконструкция участка ул. Аэродромной предусматривает также обустройство парковки для легкового транспорта с запретом левого поворота на ул. Аэродромную — не менее 300 машино-мест. Площадь территории для отстоя автобусов, посадки и высадки пассажиров будет уточнена проектом.

Напомним, старый терминал аэропорта (более 4 тыс. кв. м), в районе которого проходит ул. Аэродромная, планируемая к реконструкции, в 2017 году заменило новое здание. Новый терминал площадью почти 30 тыс. кв. м построила компания «Новапорт». Недавно стало известно, что на месте старого аэровокзала может появиться отдельный бизнес-терминал. По данным источника, его рассчитывают возвести на ул. Аэродромной на месте старого аэровокзала, который демонтировали в прошлом году.