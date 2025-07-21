В нижегородском аэропорту ждут вылет 1,5 тысячи пассажиров задержанных рейсов

Около 1,5 тысячи пассажиров задержанных рейсов ожидают вылета в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. В терминале находятся как пассажиры рейсов собственного расписания, так и рейсов, принятых на запасной, сообщили в пресс-службе аэропорта утром 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На запасной в аэропорту Нижнего Новгорода ночью были приняты перенаправленные самолеты в связи с ограничениями в аэропортах московской воздушной зоны. Около двух часов ночи на прием и вылет судов закрыли и нижегородский аэропорт, о снятии ограничений в Росавиации сообщили в 08:50.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 23 БПЛА — над территорией Московского региона, включая 15, летевших на Москву,