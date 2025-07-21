Челябинский микрорайон Чурилово останется без воды на сутки

В Челябинске на сутки отключат воду в более 130 многоквартирных жилых домах в микрорайоне Чурилово. Это необходимо для проведения планового ремонта водопровода, расположенного вблизи проспекта Давыдова, сообщает пресс-служба МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Подачу воды прекратят 22 июля с 00:00 до 24:00 в более чем 130 многоквартирных домах на улицах 1-я и 2-я Эльтонская, Зальцмана, Трашутина, Конструктора Духова, Тяговая, ОПМС-42, Сергея Герасимова, в переулке 10-й Лобинский. Кроме того, под отключение попадет один многоквартирный дома и несколько административных зданий на улице Хохрякова, а также частные дома на улицах Черничная, Белова и в переулке Ежевичный. Воды не будет в школе, детских садах, медицинских учреждениях и административных зданиях в Чурилово.

В районах улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, в поселке Развязка возможно снижение давления воды на 50%.

В МУП «ПОВВ» сообщают, что на время отключения при необходимости будет организован подвоз питьевой воды для социальных объектов.