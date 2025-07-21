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В Тюмени «Аэрофлот» отменил несколько рейсов в Москву

Несколько авиарейсов компании «Аэрофлот» до аэропорта Шереметьево в Москве отменено в Тюмени, следует из расписания на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Отменены рейсы как на отправление, так и на прибытие.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, из Рощино отменен вылет рейсов SU1569, который должен был отправиться в 6:15, SU1505, вылет которого был назначен на 14:05, а также SU1507 — самолет должен был полететь в Москву вечером, в 19:40. На рейс SU1503 идет регистрация — время отправления переносили с 5:25 на 13:00. Отправление рейсов SU1568, SU1504, SU1500, SU1506 из Шереметьево в Рощино отменено.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания корректирует расписание рейсов в связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля.

Отмен и задержек самолетов других авиакомпаний, совершающих рейсы из Тюмени до московского Внуково и обратно, нет.

Напомним, работа московских аэропортов Шереметьево и Домодедово прерывалась в течение суток несколько раз, во Внуково ограничения действовали около 12 часов. После полуночи силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на столицу. Сейчас все аэропорты Москвы возобновили работу.

Ирина Пичурина

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