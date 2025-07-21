В Мокеевском начали ремонт дороги после открытого письма директора школы

Начался ремонт дороги Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово в Ярославском округе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колчин Фото: Дмитрий Колчин

«Ъ-Ярославль» сообщал, что директор Мокеевской школы Елена Парамонова опубликовала открытое письмо, в котором предупредила о возможном срыве учебного процесса из-за состояния дорог, по которым ходит школьный автобус. После этого проверку начала прокуратура.

«В рамках летнего содержания на данной автомобильной дороге проводятся работы по ямочному ремонту и грейдированию обочин. В этом году выполняется ремонт участка в районе населенного пункта Мокеевское протяженностью более 2 км с использованием метода "больших карт". Подрядчик уже приступил к фрезерованию изношенного покрытия. Следующий этап – укладка асфальта»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве.

Кроме того, готовится сметная документация для комплексного ремонта этой дороги протяженностью порядка 15 км. Ее разрабатывает ГБУ ЯО «Проектный институт». Ремонтировать дорогу планируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Антон Голицын