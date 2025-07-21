В Саратове прокуратура через суд защитила права ребенка-инвалида

В Саратове суд по иску прокуратуры обязал региональное отделение Социального фонда России предоставить ребенку-инвалиду технические средства реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Фрунзенского района Саратова выяснила, что в рамках индивидуальной программы реабилитации ребенку рекомендованы аппарат на всю ногу, тутор на голеностопный сустав и аппарат на всю руку. При этом средствами реабилитации несовершеннолетний не обеспечен с января этого года.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать отделение Социального фонда России предоставить ребенку средства реабилитации и взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов