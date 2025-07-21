Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» в Челябинской области посетили более 7 тыс. человек за три дня. Число участников превысило сотню, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Аркаим».

Девятый фестиваль, по словам организаторов, стал самым масштабных. На территории музея-заповедника работало 40 площадок, состоялось 25 мероприятий. Впервые фестиваль проводился три дня — с 18 по 20 июля. Кром традиционных мероприятий в этом году состоялся марафон лекториев в японском формате печа-куча, а Федерация килы Челябинской области предлагала всем желающим поиграть в старинную русскую игру с мячом.

Также впервые состоялась церемония возжжения пламени Аркаима. Финальной точкой второго дня стало завершение обжига двухметровой глиняной композиции «Земля предков», посвященной древним металлургам. Ее создала керамист Нина Бугранова. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля стала группа Gilead.