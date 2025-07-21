В Саратовской области суд наказал жителя Рязани за мошенничество

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Рязани по уголовному делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в ноябре прошлого года фигурант опубликовал в сети объявление о продаже музыкального инструмента. Речь идет о гармони «Шуйская».

Покупку решил совершить пожилой мужчина. Он перевел фигуранту за инструмент 9,5 тыс. руб., а также за его доставку из Рязани в Ртищево — 1,2 тыс. руб.

При этом рязанец не стал отправлять покупателю гармонь и присвоил себе 10,7 тыс. руб. Суд приговорил фигуранта к условному лишению свободы сроком на один год.

Павел Фролов