«Хоронить мирный процесс пока рано»
Дмитрий Дризе — о третьем раунде российско-украинских переговоров
В Кремле выражают сомнение, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Однако в отдаленной перспективе она вероятна. В первую очередь для того, чтобы зафиксировать достигнутые договоренности по Украине. Между тем уже на этой неделе может пройти третий раунд российско-украинских переговоров. Ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ответа из Москвы пока не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе почти уверен, что консультации состоятся.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров официально утвержден еще и в должности главного переговорщика с Российской Федерацией. Владимир Зеленский, объявляя о новом назначении, поручил ему организовать новый, третий по счету, раунд консультаций с Москвой в самое ближайшее время, дабы придать данной работе нужную динамику. Подобное решение могло показаться относительно неожиданным, поскольку события последних дней больше свидетельствовали об обратном — окончательном провале «стамбульского» и любого другого переговорного формата.
Тем не менее окончательно хоронить мирный процесс пока рано. Москва в свою очередь дает понять, что готова хоть завтра возобновить консультации — дело за Киевом. Как выразился в свое время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «никаких затыков» в этом деле нет, нужно просто завершить необходимые согласования. Можно предположить, что причина этого «затыка» — кадровые перестановки в украинской власти, на которых, как неофициально сообщается, очень настаивали западные союзниками.
Что касается повестки, Кремль сообщает, что в этот раз планируется обсудить те самые меморандумы об условиях прекращения огня, которые ранее были переданы сторонами друг другу. То есть от гуманитарных вопросов необходимо перейти уже непосредственно к обсуждению мирного решения проблемы. Как известно, эти самые меморандумы различаются кардинально и практически нигде и ни в чем не совпадают. Однако Россию это не смущает. Главное, есть отправные точки, а там, возможно, удастся сблизить позиции.
С высокой долей вероятности встреча вновь пройдет в Стамбуле.18 июля в ходе телефонного разговора Владимир Путин уведомил Реджепа Тайипа Эрдогана о приверженности к поиску мирного решения украинского кризиса. Это лишний раз подтверждает, что третий раунд состоится. Состав переговорной группы также кардинально не меняется. Со стороны Украины будет Рустем Умеров, а Россию представит Владимир Мединский, статус которого был дополнительно разъяснен: он ничем не уступает федеральному министру, а то и вице-премьеру правительства РФ. Как известно, ранее некоторые западные лидеры высказывали на этот счет сомнения, именуя Владимира Ростиславовича «каким-то историком».
Скорее всего, новый переговорный трек согласован с Америкой, Турцией и Европой и является частью единого плана по перезагрузке мирного процесса. С одной стороны, Киеву передаются новые вооружения, с другой, предпринимается попытка в очередной раз оказать давление и на Москву, и на Киев, чтобы все-таки прийти к некоей общей формуле урегулирования, назовем это так. В этой связи логично напомнить: изначальное требование Дональда Трампа, поддержанное Зеленским, — немедленное прекращение огня и остановка боевых действий по линии соприкосновения. Россия требует устранения первопричин конфликта.
Честно говоря, надежд на компромисс немного. Тем не менее данный Трампом временной отрезок в 50 дней, чтобы договориться миром, неизменно сокращается. Время, как известно, идет быстро, и к осени мы можем увидеть очередное серьезное обострение. Однако сейчас есть шанс всего этого избежать. Прогнозы, по обыкновению, не строим.
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