В Кремле выражают сомнение, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Однако в отдаленной перспективе она вероятна. В первую очередь для того, чтобы зафиксировать достигнутые договоренности по Украине. Между тем уже на этой неделе может пройти третий раунд российско-украинских переговоров. Ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ответа из Москвы пока не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе почти уверен, что консультации состоятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров официально утвержден еще и в должности главного переговорщика с Российской Федерацией. Владимир Зеленский, объявляя о новом назначении, поручил ему организовать новый, третий по счету, раунд консультаций с Москвой в самое ближайшее время, дабы придать данной работе нужную динамику. Подобное решение могло показаться относительно неожиданным, поскольку события последних дней больше свидетельствовали об обратном — окончательном провале «стамбульского» и любого другого переговорного формата.

Тем не менее окончательно хоронить мирный процесс пока рано. Москва в свою очередь дает понять, что готова хоть завтра возобновить консультации — дело за Киевом. Как выразился в свое время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «никаких затыков» в этом деле нет, нужно просто завершить необходимые согласования. Можно предположить, что причина этого «затыка» — кадровые перестановки в украинской власти, на которых, как неофициально сообщается, очень настаивали западные союзниками.

Что касается повестки, Кремль сообщает, что в этот раз планируется обсудить те самые меморандумы об условиях прекращения огня, которые ранее были переданы сторонами друг другу. То есть от гуманитарных вопросов необходимо перейти уже непосредственно к обсуждению мирного решения проблемы. Как известно, эти самые меморандумы различаются кардинально и практически нигде и ни в чем не совпадают. Однако Россию это не смущает. Главное, есть отправные точки, а там, возможно, удастся сблизить позиции.

С высокой долей вероятности встреча вновь пройдет в Стамбуле.18 июля в ходе телефонного разговора Владимир Путин уведомил Реджепа Тайипа Эрдогана о приверженности к поиску мирного решения украинского кризиса. Это лишний раз подтверждает, что третий раунд состоится. Состав переговорной группы также кардинально не меняется. Со стороны Украины будет Рустем Умеров, а Россию представит Владимир Мединский, статус которого был дополнительно разъяснен: он ничем не уступает федеральному министру, а то и вице-премьеру правительства РФ. Как известно, ранее некоторые западные лидеры высказывали на этот счет сомнения, именуя Владимира Ростиславовича «каким-то историком».

Скорее всего, новый переговорный трек согласован с Америкой, Турцией и Европой и является частью единого плана по перезагрузке мирного процесса. С одной стороны, Киеву передаются новые вооружения, с другой, предпринимается попытка в очередной раз оказать давление и на Москву, и на Киев, чтобы все-таки прийти к некоей общей формуле урегулирования, назовем это так. В этой связи логично напомнить: изначальное требование Дональда Трампа, поддержанное Зеленским, — немедленное прекращение огня и остановка боевых действий по линии соприкосновения. Россия требует устранения первопричин конфликта.

Честно говоря, надежд на компромисс немного. Тем не менее данный Трампом временной отрезок в 50 дней, чтобы договориться миром, неизменно сокращается. Время, как известно, идет быстро, и к осени мы можем увидеть очередное серьезное обострение. Однако сейчас есть шанс всего этого избежать. Прогнозы, по обыкновению, не строим.

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Дмитрий Дризе