В Самарской области разыскивают подозреваемого, сбившего пешехода, и свидетелей ДТП

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают подозреваемого в наезде на пешехода, а также возможных свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля в 00:30 (MSK+1) на 4 км автодороги «Сызрань-Новый Ризадей-Новая Рачейка». Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, который находился на проезжей части. Водитель не оказал помощь мужчине и скрылся с места ДТП.

Руфия Кутляева